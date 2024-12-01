Türkiye-Kuzey Makedonya Hentbol Maçı 25-25 Beraberlik - Son Dakika
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Türkiye-Kuzey Makedonya Hentbol Maçı 25-25 Beraberlik

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kaldı.

01.12.2024 00:46
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Salon: Fönix Arena

Hakemler: Eskil Braseth, Leif Andre Sundet (Norveç)

Kuzey Makedonya: Churlınovska, Nestoroska, Kolarovska 2, Petkovska, Djatevska 4, Jankulovska 2, Dukoska, Gjorgjıjevska, Mladenovska, Dinevska, Micevska, Kiprijanovska 4, Sedloska, Arsenievska, Ristovska 8, Stefanoska, Madjovska 3, Sazdovska 1, Damjanoska 1

Türkiye: Merve Erbektaş, Yağmur Bembeyaz, Yasemin Şahin 2, Gülcan Tügel, Beyza Gedik 1, Aslı İskit Çalışkan 5, Betül Yılmaz, Buğu Sönmez 4, Diğdem Hoşgör, Ceren Demirçelen 1, Nurceren Akgün Göktepe, Emine Gökdemir 7, Bilgenur Öztürk, Elif Sıla Aydın 4, Beyzanur Türkyılmaz, Döne Gül Bozdoğan 1

İlk yarı: 12-15

İki dakika cezası alanlar: Kiprijanovska, Sedloska, Damjanoska, Sazdovska, Jankulovska (Kuzey Makedonya), Ceren Demirçelen, Betül Yılmaz (Türkiye)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kaldı.

Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanan karşılaşma karşılıklı goller ile başlarken, maçın 5. dakikasında Türkiye, Aslı İskit Çalışkanın ve Emine Gökdemir'in ürettiği skorlarla 3-2 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milli takım, Yasemin Şahin, Elif Sıla Aydın, Buğu Sönmez ve Beyza Gedik'in de katkısıyla 20. dakikada skoru 11-6'ya taşıdı. İlk yarının kalan dakikalarında da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, devreye 15-12 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, Emine Gökdemir'in de golleriyle 37. dakikada 20-15 skor üstünlüğü sağladı. Kuzey Makedonya ise Ristovska ve Madjovska ile üretken olarak 45. dakikada maçta eşitliği sağladı: (20-20). Ardından Djatevska, Jankulovska'nın da katkısıyla maçta ilk kez öne geçti: 21-20. Türkiye Buğu Sönmez ve Emine Gökdemir'in goleriyle 52. dakikada skoru 22-22 eşitledi. Elif Sıla Aydın'ın sol kanattan etkili hücumlarıyla Türkiye, 58. dakikada 25-24 öne geçmeyi başarsa da Ristovska ile etkili olan Kuzey Makedonya son saniyelerde 25-25 eşitliği sağladı. Karşılaşma da 25-25 berabere sona erdi.

Maçın en skorer ismi Kuzey Makedonya'dan 8 gole Ristovska, Türkiye'den ise 7 golle Emine Gökdemir oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki üçüncü karşılaşmasını 2 Aralık'ta TSİ 22.30'da İsveç'le oynayacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Makedonya, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Kuzey Makedonya Hentbol Maçı 25-25 Beraberlik - Son Dakika

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