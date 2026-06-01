Türkiye-Kuzey Makedonya Maçı Hazırlıkları

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj