Türkiye-Kuzey Makedonya Maçı Hazırlıkları

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj
