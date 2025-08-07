Türkiye Litvanya'ya Mağlup Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu. Karşılaşma İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.

Milliler sahaya Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk beşiyle çıktı.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte mücadeleyi saha kenarından izledi.

Karşılaşmada ayrıca TBMM Bilim, Sanayi, Teknoloji ve Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da millilere destek verdi.