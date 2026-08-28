Türkiye, Litvanya'yı Farkla Yendi - Son Dakika
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Türkiye, Litvanya'yı Farkla Yendi

Türkiye, Litvanya\'yı Farkla Yendi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66'lık skorla mağlup ederek 2. tura galibiyetle başladı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Türkiye; Şehmus Hazer, Cedi Osman, Malachi Flynn, Ercan Osmani, Adem Bona beşiyle başladı. Litvanya ise Marek Blazevic, Dominykas Stenionis, Gytis Radzevicius, Azuolas Tubelis, Matas Jogela beşiyle parkede yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 3 dakikalık bölümde 8-0'lık seri yakaladı. Cedi Osman'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Türkiye, ilk periyodun ilerleyen bölümünde farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Milliler, ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun ilk bölümünde Türkiye, Ömer Yurtseven'in üst üste kaydettiği sayılarla rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi. Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran ay-yıldızlılar, farkı 22 sayıya kadar çıkardı. Savunmada da etkili bir performans sergileyen milliler, Erkan Yılmaz'ın periyodun son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle soyunma odasına 55-34 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan 12 Dev Adam, çeyreğin ilk bölümünde farkı 26 sayıya çıkardı. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlanan Litvanya, savunmada da Türkiye'nin etkili oyununa karşılık veremedi. Cedi Osman'ın skorer performansıyla fark 28 sayıya kadar yükselirken, milliler üçüncü periyodu Malachi Flynn'ın son saniyede attığı üç sayılık basketle 75-47 önde tamamladı.

Oyunun son çeyreğinde konuk ekip Litvanya farkı kapatmak için çabalasa da Türkiye etkili savunma performansını devam ettirdi. Litvanya üstü üste bulduğu basketlerle farkı 22 sayıya kadar düşürdü. Hücumdaki üstünlüğünü elden bırakmayan ay-yıldızlılar, parkeden 94-66'lık skorla galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu sonuçla FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'na galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlılarda kaptan Cedi Osman, 22 sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken, Ömer Yurtseven 15 sayı kaydetti. Litvanya'da ise Osvaldas Olisevicius'un 11 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman için 200. milli maçına özel tören düzenlendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman için, ay-yıldızlı forma altında 200 resmi maç barajını aşması dolayısıyla özel tören düzenlendi. Litvanya ile oynanan karşılaşma öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, Türk basketboluna katkılarından dolayı Cedi Osman'a üzerinde "200" numarası bulunan milli takım formasını takdim etti.

Bakan Bak, maçı salondan takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ile Litvanya arasında oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur maçını salonda takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi tribünden izleyerek A Milli Basketbol Takımı'na destek verdi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Wojciech Liszka, Fernando Calatrava, Josip Jurcevic

Türkiye: Şehmus Hazer 9, Yiğitcan Saybir 6, Sertaç Şanlı 3, Cedi Osman 22, Onuralp Bitim 8, Malachi Flynn 8, Furkan Korkmaz 6, Ercan Osmani, Adem Bona 6, Erkan Yılmaz 6, Kenan Sipahi 2, Ömer Yurtseven 17

Başantrenör: Ergin Ataman

Litvanya: Marek Blazevic 9, Dominykas Stenionis 5, Justas Furmanavicius, Gytis Radzevicius 1, Osvaldas Olisevicius 11, Azuolas Tubelis 7, Donatas Motiejunas 6, Regimantas Miniotas, Matas Jogela 10, Kristupas Zemaitis 4, Augustas Marciulionis 10, Mindaugas Kacinas 3

Başantrenör: Rimas Kurtinaitis

1. Periyot: 27-13 (Türkiye lehine)

Devre: 55-34 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 75-47 (Türkiye lehine)

Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Litvanya'yı Farkla Yendi - Son Dakika

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