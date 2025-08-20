Türkiye, Litvanya\'yı Yendi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 84-81 mağlup etti.
Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 46-40 önde tamamlandı.
A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile, Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı. Litvanya'da Rokas Jokubaitis 19 sayı kaydetti.
A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'a karşı oynayacak.
