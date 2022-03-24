Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

24.03.2022 21:31
Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşiılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;

PORTEKİZ: Diogo Costa - Diogo Dalot, Jose Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Otavio, Cristiano Ronaldo

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz


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Portekiz, Türkiye maçına doğru Portekiz, Türkiye maçına doğru A Milli Takım'da 4 isim maç kadrosunda yer almayacak A Milli Takım'da 4 isim maç kadrosunda yer almayacak

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Play Off, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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