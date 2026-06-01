Stat: Chobani
Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı (Dk. 27 Zeki Çelik), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj
Goller: Dk. 2 Orkun Kökçü, Dk. 16 Can Uzun (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 42 Fetai (Kuzey Makedonya)
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.
16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.
44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.
45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Makedonya'yı 2-0 Geride Bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?