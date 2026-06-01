Türkiye, Makedonya'yı 4-0 Yenerek Güçlü Bir Performans Sergiledi

Stat: Chobani
Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)
Türkiye: Altay Bayındır (Dk. 63 Muhammed Şengezer) Mert Müldür (Dk. 88 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Kabak (Dk. 46 Samet Akaydin), Çağlar Söyüncü (Dk. 63 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 27 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 63 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Can Uzun (Dk. 63 Aral Şimşir), Oğuz Aydın (DK. 63 Arda Güler), Deniz Gül (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz)
Kuzey Makedonya: Dimitrievski (Dk. 66 Taleski), Zajkov (Dk. 46 Serafimov), Velkoski, Fetai (Dk. 46 Manev), Despotovski (Dk. 46 Musliu), Elezi (Dk. 66 Dodev), Atanasov (Dk. 46 Emini), Alioski (Dk. 66 Nikolov), Eljif Elmas (Dk. 74 Rastoder), Miovski, Omeragikj (Dk. 66 Alomerovic)
Goller: Dk. 2 Orkun Kökçü, Dk. 16 Can Uzun, Dk. 53 Deniz Gül, Dk. 70 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 42 Fetai (Kuzey Makedonya)
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazandı.
53. dakikada ay-yıldızlılar skoru 3-0 yaptı. Can Uzun'un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topu, Deniz Gül kafayla dokunarak ağlarla buluşturdu.
70. dakikada Türkiye şık bir organizasyonla 4. golü buldu. Arda Güler'in topuk pasıyla sağdan çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
