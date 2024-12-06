Türkiye, Milletler Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Milletler Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak

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TVF Başkanı Üstündağ, 2025 Milletler Ligi'nin Türkiye'de yapılacağını, finalin yerinin henüz kesinleşmediğini belirtti.

06.12.2024 14:05
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- Mehmet Akif Üstündağ: "Milletler Ligi'nin ikinci ayağı Türkiye'de olacak ama finalin yeri netleşmedi"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

"Çıtalarımızı hep yüksekte tutacağız"

"Bugünleri sürdürülebilir şekilde yaşamaya devam edeceğiz"

İSTANBUL - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne İstanbul'un ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Finalin nerede oynanacağıyla ilgili ise net bir şey yok. Dün gruplar açıklandı fakat finaller netleşmedi. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Maslak'ta düzenlenen Brand & Sport Summit 2024 etkinliğine katıldı. Üstündağ, organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Artık dünya voleybolunu biz yöneteceğiz"

Portekiz'in Porto kentinde 15-17 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen 39. FIVB Dünya Kongresi'nde Fabio Azevedo'nun FIVB'nin yeni başkanı olmasından sonra yapılan toplantılarda FIVB Konsey Başkanı olarak seçilmesiyle ilgili Mehmet Akif Üstündağ, "Ülkem adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Benim şahsımın orada olması önemli değil, ülkemi en iyi şekilde temsil etmem önemli. Yüküm ağır. Orada tarihimizde ilk kez böyle bir göreve geldik, konsey başkanlığını aldık. Artık dünya voleybolunu biz yöneteceğiz. Sadece ben konsey başkanı olmadım, Avrupa'da ve dünyada topladığımızda 16 tane arkadaşımız kurullarda ülkemizi temsil ediyor. Yani demek ki Türk voleybolu nereden nereye gelmiş? Sadece burada şahsım Türk voleybolunu buralara getirmedi, biz getirdik. Onun için çok mutluyum, çok gururluyum, camia adına gururluyum, ülkem adına gururluyum" cümlelerine yer verdi.

"Çıtalarımızı hep yüksekte tutacağız"

Yeniden TVF Başkanı seçildiği için de mutlu ve gururlu olduğunu belirten Üstündağ, "Üçüncü defa camia bana güvenoyu verdi. Burada sorumluluğum çok arttı. Biz dersimize çok iyi çalışıp, hata yapmadan, ülkemizi ayrıştıran değil birleştiren konumu oluşturmak ve bunu en iyi şekilde temsil etmekle görevliyiz. Hayalimizi, hedefimizi ve heyecanımızı kaybetmeden çıtalarımızı hep yüksekte tutacağız. 214 ülkenin huzurunda şöyle bir cümle sarf edildi ki gururla bunu burada açıklayayım. Çünkü gurur duyuyorum. Şöyle ki öyle ülkeler var 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda hedefine gelebiliyor. Ama öyle bir ülke var ki dünya federasyon başkanı ve tüm otoriteler tarafından söylenen ve benim de dünya konsey başkanlığı görevine getirildiğimde şu örnek verildi; çok kısa sürede başarı, kurumsallık, ekonomi, altyapısıyla, her şeyiyle mükemmel bir ülkeden bahsediyoruz; Türkiye. Bundan daha büyük gurur olabilir mi? Ülkem adına gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugünleri sürdürülebilir şekilde yaşamaya devam edeceğiz"

TVF Başkanı, Türk voleybolunu daha ilerilere taşımak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Milli takımda sahada bir başarımız var doğru ama kulüpler bazına baktığımızda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olduk. Bugün format değişti CEV Şampiyonlar Ligi final-four şeklinde oynanacak. Yani dört takımla oynanacak ve ben iddia ediyorum kadınlarda en az 2 Türk takımıyla final-four'da olacağız. Diğer tarafta milli takımın başarısı, altyapının başarısı, organizasyonlarda mükemmel bir övgü alıyoruz. En iyisini, en mükemmelini biz yapıyoruz. O zaman herkes de bizi tercih edebiliyor ve tercih edilmekten de mutluyuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz diyorum. Durmak yok yola devam edeceğiz ve bugünleri sürdürülebilir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Milletler Ligi'nin ikinci ayağı Türkiye'de olacak ama finalin yeri netleşmedi"

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne İstanbul'un ev sahipliği yapacağını sözlerine ekleyen Üstündağ, "Sinan Erdem'de oynayacağız. Sayın Hidayet Başkan'la da salon konusunda konuştuk. Çok yardımcı oldu bize. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Hidayet Başkan'a da başarılar diliyorum. O da yeni güven tazeledi. Milletler Ligi'nin ikinci ayağı Türkiye'de olacak. Sinan Erdem'de olacak. Finalin nerede oynanacağıyla ilgili net bir şey yok. Dün gruplar açıklandı fakat finaller netleşmedi. Görüşmeler devam ediyor. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nin final-four'u da belli değil. Biliyorsunuz format değişikliği oldu. Dört takım final-four oynayacak. Türkiye'de olma ihtimali olabilir. CEV başkanıyla ve CEV ekibiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz zaman lazım, net bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Milletler Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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