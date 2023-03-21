Türkiye Milli Takımı'nda flaş ayrılık kararı! Michael Rechner, Bayern Münih'le anlaştı - Son Dakika
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Türkiye Milli Takımı'nda flaş ayrılık kararı! Michael Rechner, Bayern Münih'le anlaştı

21.03.2023 10:23

A Milli Takım'da teknik çalıştırıcı Michael Rechner, Bayern Münih'te göreve yapmaya başladı. TFF'den yapılan duyuruda, "A Milli Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım'da EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı.

BAYERN MUNIH'E TRANSFER OLDU

Stefan Kuntz'un ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner, Bayern Münih'te çalışmaya başladı. Alman antrenör artık ay-yıldızlı ekibin teknik heyetinde yer almayacak.

"KISA SÜRE ÖNCE YENİ GÖREVİNE BAŞLADI"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz.

"YENİ KALECİ ANTRENÖRÜ EMRAH KARAKOVAN"

A Milli Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz. Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'da sürpriz ayrılık! Michael Rechner, Bayern Münih'e transfer oldu
Michael Rechner
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Son Dakika Spor Türkiye Milli Takımı'nda flaş ayrılık kararı! Michael Rechner, Bayern Münih'le anlaştı - Son Dakika


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