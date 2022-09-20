Gaziantep Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Kepez Drag Pisti'nde süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak - Son Dakika

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