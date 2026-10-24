Türkiye Muaythai Federasyonu sporcuları Avrupa Şampiyonası'ndan 16 madalyayla döndü - Son Dakika
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Türkiye Muaythai Federasyonu sporcuları Avrupa Şampiyonası'ndan 16 madalyayla döndü

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Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı 1 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalyayla tamamladı. Nagihan Karakuş elit kadınlar +75 kiloda altın kazanırken Türkiye puan sıralamasında Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı 1 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalyayla tamamladı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Paris'te gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, elit büyükler kategorisinde madalya sıralamasında Avrupa dördüncüsü, puan sıralamasında ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada elit kadınlar +75 kiloda mücadele eden Nagihan Karakuş, finalde Hırvat rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Elit kadınlar 45 kiloda Ayten Özdemir, 51 kiloda Merve Aktürk, 57 kiloda Ezgi Keleş ve 63,5 kiloda Rümeysa Çiçek, elit erkekler 57 kiloda Yakub Alperen Kayısı ve 60 kiloda Ahmet Akay Dalkıran ile 24 yaş altı erkekler 51 kiloda Samet Akan gümüş madalya aldı.

Elit erkekler 54 kiloda Ertuğrul Geliç ve 86 kiloda Hakan Koç, elit kadınlar 48 kiloda Özge Söyüncü, 60 kiloda Özgenur Avcı, 67 kiloda Rabia Yılmaz ve 71 kiloda Yağmur Ece Oruç, 16 yaş altı kadınlar 51 kiloda Şevval Ağır ve 18 yaş altı kadınlar 48 kiloda Elanur Gümüş bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıTürkiyeFransaGümüşSporSon Dakika

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