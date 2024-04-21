Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı - Son Dakika
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Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı

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Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu, sosyal medyada olduğu gibi pistlerde de adından söz ettirmeyi başardı. Normalde yarışma yaşının minimum 6 olduğu Türkiye Karting Şampiyonası'nda özel izinle yarışma fırsatını yakalayan 5 yaşındaki Zayn, ilk profesyonel sınavında iki birincilik, bir ikincilik elde ederek podyuma çıkmayı başardı.

21.04.2024 23:20  Güncelleme: 23:32
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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, MOTUL ve Batı Kurumsal katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 5 kategoride 66 sporcu mücadele etti.

Ailesinin yürüttüğü sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla ün kazanan ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nın 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, profesyonel anlamda ilk sınavını verdi.

ÖZEL İZİNLE YARIŞTI, PODYUMA ÇIKTI

Yarışlar sonunda micro kategoride Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan Türkiye'nin en genç karting pilotu ünvanını alan ve yaş sınırı 6 olmasına rağmen federasyondan alınan özel izinle yarışan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, hafta sonu gerçekleştirilen 3 yarışta da podyuma çıktı.

Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı

2 BİRİNCİLİK, 1 İKİNCİLİK ELDE ETTİ

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışın son turunda lider olan Zayn, arkasındaki sürücünün kendisi ile temas etmesinin ardından spin attı ve ikinci sırada yarışı tamamladı. Bugün gerçekleştirilen iki yarışı da kazanan Zayn Sofuoğlu, Türkiye Karting Şampiyonası'ndaki sürücülük kariyerinin ilk hafta sonunda Micro kategoride iki birincilik, bir ikincilik elde etmiş oldu.

Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı

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Son Dakika Spor Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı - Son Dakika

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