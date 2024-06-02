Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen CMAS Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen CMAS Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası sona erdi

Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen CMAS Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası sona erdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası, Balıkesir'in Erdek ilçesinde tamamlandı. 17 ülkeden ekiplerin katıldığı turnuvada, TSSF Erkek Milli Takımı erkeklerde şampiyon olurken, İspanya kadınlarda birinci oldu. Bireyselde ise Türk sporcu Hakan Gencer erkeklerde birinci, Fransız sporcu Amandine Gomez ise kadınlarda şampiyon oldu.

02.06.2024 10:47
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Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası sona erdi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) organizasyonuyla Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen turnuva, 17 ülkeden ekiplerin katılımıyla 2 gün sürdü.

Erdek ilçesine bağlı kırsal İlhanlar Mahallesi açıklarındaki Alkoz Adası mevkisinde dalışlar yapan sporcuların avladığı balıklar, Ocaklar Mahallesi'nde tartıldı.

Takımların topladığı puanlara göre, erkeklerde takım halinde TSSF Erkek Milli Takımı şampiyon, Hırvatistan ikinci, İspanya üçüncü oldu. Kadınlarda ise takım halinde birinciliği İspanya, ikinciliği Türkiye, üçüncülüğü Hırvatistan kazandı.

Bireyselde ise erkeklerde Türkiye'den Hakan Gencer birinci, Fahrihan Uysal ikinci sırada yer aldı, Hırvat sporcu Antonio Buratovic üçüncülüğü elde etti.

Fransız sporcu Amandine Gomez'in şampiyon olduğu kadınlarda Hırvat yarışmacı Ivana Bralic ikinciliğe, Norveçli katılımcı Lidija Vukic üçüncülüğe ulaştı.

Uluslararası organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen CMAS Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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