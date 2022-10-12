Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonu Milli Takım Ankara'ya geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen kafilede yer alan teknik direktör Osman Çakmak açıklamalarda bulunurken, dünya şampiyonu Ay-Yıldızlı ekibe yapılan sönük karşılama dikkat çekti.

SESSİZ SEDASIZ ANKARA'YA GELDİLER

Tarihinde ilki başararak dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın bu büyük başarısından sonra Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşku ile karşılanması beklenirken Milliler, Ankara'ya sessiz sedasız ayak bastı.

BEKLENEN COŞKU YAŞANMADI

Medyaankara'nın haberine göre, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Takımı'nın Ankara'da milletvekili, büyükşehir ve ilçe belediye başkanı düzeyinde hiçbir isim karşılamazken alanda bu büyük başarıyı alkışlayacak vatandaşların ve taraftarların da olmaması dikkat çekti.

MOSUD MANNAN SPORCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ

Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın Ankara'da karşılayan tek resmi isim ise Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan oldu. Büyükelçi tesadüfen havaalanında karşılaştığı milli takımı ve yöneticileri tek tek tebrik etti.

"HERKES MUTLU VE HUZURLU"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, "Yılların birikmişliği, bir heyecan var, bir coşku var, bu coşkuyla beraber çok güzel mücadele ettiler. Sahaya karakterini koydular. Asaletini cesaretini koydular. 2018 yılında dünya kupasını Angola'ya vermiştik. Dünya Kupası'nı da o zaman da biz hak etmiştik. Ama sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerim de bu birliktelikte teknik direktör olmanın her bir yıla Angola'ya bir ders verdiler. Her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki bu coğrafyanın evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki 85 milyonun gündemini değiştirdi. Uçakta olsun havalimanında olsun herkes mutlu ve huzurlu. Çocukların ayaklarına sağlık diliyorum. İnşallah bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde kupaya kardeş getirmek" diye konuştu.