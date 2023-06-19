Türkiye'nin Galler maçındaki golü neden iptal edildi? - Son Dakika
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Türkiye'nin Galler maçındaki golü neden iptal edildi?

Türkiye'nin Galler maçındaki golü neden iptal edildi?

19.06.2023 22:03

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı. Maçın 8. Dakikasında Zeki Çelik'in ortasında rakip savunmadan seken top ağlara gitti ama hakem ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Maçın 8. Dakikasında golümüz iptal edildi. Peki, Türkiye golü neden iptal edildi?

Türkiye Galler maçı 11'leri! A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri maçında Galler ile karşılaşıyor. Maçı izleyen sporseverler Türkiye golü neden iptal edildi? Türkiye golü ofsayt mı, merak etti.

TÜRKİYE GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Maçın 8. Dakikasında Zeki Çelik'in ortasında rakip savunmadan seken top ağlara gitti ama hakem ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

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