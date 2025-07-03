Türkiye'nin İlk Cankurtarma Havuz Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), cankurtarma branşında Türkiye'nin ilk havuz şampiyonasını 4-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güngören'deki Tozkoparan GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek organizasyon, aynı zamanda milli takım seçme niteliği taşıyacak.

Kadın ve erkek kategorilerinde 16 yaş ve üzeri sporcuların kulüp takımları ve bireysel olarak katılacağı şampiyona, Uluslararası Cankurtarma Federasyonunun (ILS) yarışma kuralları çerçevesinde yapılacak. Sporcular, 5 farklı disiplinde Türkiye'nin ilk şampiyonları olmak için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, cankurtarma branşında ilk kez Havuz Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kısa dönemde cankurtarma branşımızın standartlarını uluslararası statüye kavuşturan çalışmaları yaptık, şimdi de ilk havuz şampiyonluğuyla sportif boyutunda gücümüzü ortaya koyacağız. 8 ayrı spor dalımızdaki sporcularımız, şampiyonamızda yarışabilmektedir. Bu, dünyada her geçen gün daha popülerleşen bir yarışma. Bu şampiyonayı her yıl gerçekleştirip güçlü bir milli takım oluşturarak ülkemize kısa vadede yeni uluslararası başarılar kazandıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cankurtaranlık mesleğinin önemine dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Boğulmaların önüne geçen kutsal bir sorumluluk taşıyan cankurtaranlığı daha da güçlendirmek, yaygınlaştırmak, farkındalık oluşturmak için sportif bir rekabetle birleştiriyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizin güzel insanlarını korumak adına cankurtarma merkezlerimiz, cankurtaranlarımız ve bizler görevimizin başındayız. İlk kez böyle bir şampiyonanın bizlere nasip olmasının ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu yıl açık su şampiyonluğunu da gerçekleştireceğiz. Su altı sporları camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ederiz."