Türkiye'nin modern statlarından biri daha A Milli Takım'a kapılarını açıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin modern statlarından biri daha A Milli Takım'a kapılarını açıyor

13.06.2022 11:00
Türkiye'nin modern statlarından biri daha A Milli Takım'a kapılarını açıyor

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Litvanya arasındaki karşılaşma, son dönemde Türk futboluna kazandırılan statlardan Gürsel Aksel'de oynanacak.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Litvanya arasındaki karşılaşma, son dönemde Türk futboluna kazandırılan statlardan Gürsel Aksel'de oynanacak.

Türkiye'de 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 121 galibiyet, 64 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen ve Vodafone Park ismini alan statta da 3 müsabaka oynadı.

İzmir, 13,5 yıl sonra ev sahibi

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka yapıldı. En son 11 Şubat 2009'da Türkiye- Fildişi Sahili maçını takip eden İzmirli sporseverler, yaklaşık 13 yıl sonra tekrar ay-yıldızlı ekibi izleyecek.

Gürsel Aksel Stadı, Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşanacağı 3. stat olacak.

İstanbul'da 144 karşılaşma

Geride kalan 264 müsabakada İstanbul'da 144, İzmir'de 35, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 8, Konya'da 7, Adana ve Trabzon'da 5, Eskişehir'de 4, Kayseri'de 3, Denizli'de 2, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize, Samsun ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.

Gürsel Aksel Stadı

Göztepe'nin maçlarına ev sahipliği yapan ve TOKİ tarafından 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, 26 Ocak 2020'de Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Bu süreçte 2021'de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan statta, 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

Türkiye'deki milli maçlar

A Milli Futbol takımın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle:

StatOGBM
Adana 5 Ocak Fatih Terim5221
Ali Sami Yen2813411
Alsancak1010
Ankara 19 Mayıs281459
Ankara İstiklal1001
Antalya10631
Antalya Atatürk3102
Atatürk Olimpiyat4220
Bahçeşehir Okulları2200
Başakşehir Fatih Terim4400
Bursa Atatürk8323
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has3300
Denizli Atatürk2011
Eskişehir Yeni4301
Hüseyin Avni Aker4220
İnönü67291721
İsmetpaşa1100
İzmir Atatürk34131110
Kamil Ocak1001
Konya Büyükşehir7322
Manisa 19 Mayıs1001
Recep Tayyip Erdoğan1100
Samsun 19 Mayıs1100
Şenol Güneş Spor Kompleksi1001
Taksim9225
Tevfik Sırrı Gür1100
Türk Telekom9432
Ülker191045
Vodafone Park3120
Yeni 4 Eylül1001
Yeni Rize1010
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin modern statlarından biri daha A Milli Takım'a kapılarını açıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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