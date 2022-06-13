Türkiye'nin modern statlarından biri daha A Milli Takım'a kapılarını açıyor

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Litvanya arasındaki karşılaşma, son dönemde Türk futboluna kazandırılan statlardan Gürsel Aksel'de oynanacak.

Türkiye'de 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 121 galibiyet, 64 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen ve Vodafone Park ismini alan statta da 3 müsabaka oynadı.

İzmir, 13,5 yıl sonra ev sahibi

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka yapıldı. En son 11 Şubat 2009'da Türkiye- Fildişi Sahili maçını takip eden İzmirli sporseverler, yaklaşık 13 yıl sonra tekrar ay-yıldızlı ekibi izleyecek.

Gürsel Aksel Stadı, Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşanacağı 3. stat olacak.

İstanbul'da 144 karşılaşma

Geride kalan 264 müsabakada İstanbul'da 144, İzmir'de 35, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 8, Konya'da 7, Adana ve Trabzon'da 5, Eskişehir'de 4, Kayseri'de 3, Denizli'de 2, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize, Samsun ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.

Gürsel Aksel Stadı

Göztepe'nin maçlarına ev sahipliği yapan ve TOKİ tarafından 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, 26 Ocak 2020'de Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Bu süreçte 2021'de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan statta, 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

Türkiye'deki milli maçlar

A Milli Futbol takımın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Stat O G B M Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1 Ali Sami Yen 28 13 4 11 Alsancak 1 0 1 0 Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9 Ankara İstiklal 1 0 0 1 Antalya 10 6 3 1 Antalya Atatürk 3 1 0 2 Atatürk Olimpiyat 4 2 2 0 Bahçeşehir Okulları 2 2 0 0 Başakşehir Fatih Terim 4 4 0 0 Bursa Atatürk 8 3 2 3 Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0 Denizli Atatürk 2 0 1 1 Eskişehir Yeni 4 3 0 1 Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0 İnönü 67 29 17 21 İsmetpaşa 1 1 0 0 İzmir Atatürk 34 13 11 10 Kamil Ocak 1 0 0 1 Konya Büyükşehir 7 3 2 2 Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1 Recep Tayyip Erdoğan 1 1 0 0 Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0 Şenol Güneş Spor Kompleksi 1 0 0 1 Taksim 9 2 2 5 Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0 Türk Telekom 9 4 3 2 Ülker 19 10 4 5 Vodafone Park 3 1 2 0 Yeni 4 Eylül 1 0 0 1 Yeni Rize 1 0 1 0 TOPLAM 264 121 64 79