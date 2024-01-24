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Türkiye O-Days ve Oryantiring Şampiyonası Alanya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye O-Days ve Oryantiring Şampiyonası Alanya'da düzenlenecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Türkiye O-Days, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve U14 2. Kademe Yarışları 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yarışmalara bin 720 sporcu katılacak ve 45 kategoride mücadele edecek. Yarışmalar, 25 Ocak'ta başlayacak ve 28 Ocak'ta ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye O-Days ve Oryantiring Şampiyonası Alanya\'da düzenlenecek
24.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:34
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Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Türkiye O-Days, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve U14 2. Kademe Yarışları 45 kategoride bin 720 sporcunun katılımıyla 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Alanya, 3 farklı Oryantiring yarışına aynı hafta içerisinde ev sahipliği yapacak. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi'nin destekleri ile yapılacak olan yarışmalarda; 96 kulüpten 660 kadın, 926 erkek ve 134 ferdi sporcu mücadele edecek. 25 Ocak Perşembe günü orta mesafe yarışı ile "Cebelireis" de başlayacak olan yarışmalar, 4. gün Alanya Çarşı Merkez'de sürat yarışı ile sona erecek. 28 Ocak sürat yarışının ardından saat 13.30 da İskele Şelale Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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