Türkiye Okul Sporları Şampiyonası Sona Erdi
26.03.2026 15:48
Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Sarıkamış'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başlayan ve iki gündür devam eden yarışlara farklı illerden katılan 580 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Tamamlanan şampiyona, kategorilerinde ilk dört dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kars Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, yaptığı açıklamada, bugün yapılan yarışlarla şampiyonanın sona erdiğini belirterek, "Öncelikle tüm misafirleri burada ağırlamaktan mutlu olduk. Gerçekten güzel bir yarışma oldu, hava güzeldi bizi en çok sevindiren kazasız, belasız bitmesiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

