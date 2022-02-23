Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası sona erdi

23.02.2022 17:46
Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası sona erdi

Samsun'da düzenlenen Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı programında yer alan Bowling Türkiye Şampiyonası, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlendi.

Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada 31 ilden 192 sporcu mücadele etti.

Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası müsabakalarında erkeklerde Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi ikinci, Adıyaman Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Samsun İlkadım Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Kadınlarda Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi birinci, Gümüşhane Lisesi ikinci, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Samsun Bahattin Sevim Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

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Anadolu Lisesi, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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