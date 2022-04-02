Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması'nın ikinci gününde yaklaşık bin sporcu mücadele etti.
Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in Tepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde sürat yarışı koşuldu.
İki gün süren yarışların ardından dereceye giren sporculara Atatürk Meydanı'nda madalyaları törenle verildi.
Yarışma, yarın Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde Knockout Test Yarışı ile sona erecek.
Yarışların ikinci gününde dereceye giren sporcular şöyle:
16 yaş A erkekler: 1. Emre Kırgıl, 2. Kuzey Özkurt, 3. Ömer Faruk Demirtaş
16 yaş A kadınlar: 1. Aleyna Minden, 2. Şimal Kökçü, 3. Başak Yılmaz
16 yaş B erkekler: 1. Egemen Yiğit Bülbül, 2. Enes Çakar, 3. Mahmut Kaya
16 yaş B kadınlar: 1. Rabia Aslan, 2. Melek Tekin, 3. Aren Ardıç
18 yaş A erkekler: 1. Hüseyin Şahan, 2. Hüseyin Yüce, 3. Umut Devrim İlkerengil
18 yaş A kadınlar: 1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları, 2. Betül Önal, 3. Beyza Nur Kaplan
18 yaş B erkekler: 1. Burak Yaman, 2. Ali Ekrem Bilen, 3. Hüseyin Gökay
18 yaş B kadınlar: 1. Ebrar Fırtına, 2. Sema Baykal, 3. Nurnabu Can
20 yaş A erkekler: 1. Emirhan Camuka, 2. Uğur Üstündağ, 3. Ümit Üstündağ
20 yaş A kadınlar: 1. Duygu Yigen, 2. Gülce Çelik, 3. Semanur Özdemir
20 yaş B erkekler: 1. Furkan Özmar, 2. Ahmet Eren Çolak, 3. Kadir Küçük
20 yaş B kadınlar: 1. Reyhan Pehlivan, 2. Zeliha Nur Araz, 3. Merve Erdinçli
21 yaş E erkekler: 1. Ahmet Kaçmaz, 2. Ali Aydın, 3. Cansel Saraç
21 yaş E kadınlar: 1. Hilal Oruç, 2. Ayşe Bozkurt, 3. Yaren Yılmaz
21 yaş A erkekler: 1. Mustafa Ali Türkmenoğlu, 2. Cengizhan Sabuncu, 3. Yusuf Demirci
21 yaş A kadınlar: 1. Beyza Dilber, 2. Gülşah Miyasoğlu Tülek, 3. Yeşim Aydına
35 yaş erkekler: 1. Abdullah Erdoğan, 2. Ozan Çelik, 3. Pawel Jan Biederman
35 yaş kadınlar: 1. Lilianna Monika Biederman, 2. Sevgi Uygun
40 yaş erkekler: 1. İlker Açık, 2. Kenan Aksın, 3. Refik Zekai Diri
40 yaş kadınlar: 1. Gülcan Çelik, 2. Seda Arslan, 3. Sinem Deniz
45 yaş erkekler: 1. Salih Ergül, 2. Mükremin Güven Solmaz, 3. Sinan Şen
45 yaş kadınlar: 1. Sevda Yalçın, 2. Emine Çakaner, 3. Ayşegül Övünç
50 yaş erkekler: 1. Aret Arapoğlu, 2. Hamdi Murat Dündar, 3. Cengiz Altun
50 yaş kadınlar: 1. Emine Öztürk, 2. Neval İlkerengil, 3. Sevda Varlı
55 yaş erkekler: 1. Soner Yazıcı, 2. Yakup Turan, 3. Göksel Bilenler
55 yaş kadınlar: 1. Yester Ani Arapoğlu
60 yaş erkekler: 1. Koray Dever, 2. Ömer Bilgen Özdemiroğlu, 3. Ali Günal Erdem
60 yaş kadınlar: 1. Sıdıka Özdemiroğlu, 2. Nuriye Uzuncan, 3. Nigar Boz
Kaynak: AA
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