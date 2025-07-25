Türkiye Para Okçulukta Madalya Kazandı

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda okçuluk branşında birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan oyunlarda para okçuluk müsabakaları tamamlandı.

Yarışmada Türkiye'yi klasik yay 23 yaş altı açık kategorisinde Duygu Bardak, Mustafa Birlik, Yavuz Süleyman Çağlar, Ayşenur Güney ve Zeynep Sezgin; W1 23 yaş altı açık kategorisinde Zeynep Sena Saran temsil etti.

Milli sporculardan Zeynep Sezgin gümüş, Mustafa Birlik ise bronz madalyanın sahibi oldu.