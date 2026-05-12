Türkiye, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Türkiye, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı
12.05.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münih'te düzenlenen şampiyonada Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

ALMANYA'NIN Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.

MAHMUT BOZTEKE ALTIN MADALYA KAZANDI

K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyonu Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı. İsrailli rakibini Adnan Milad karşısında ilk devreyi 32-26 kazandı. İkinci devreyi 28-13 ile gecen Mahmut, maçı ise 2-0 kazanarak altın madalya kazandı.

Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5'inci altın madalyasını elde etti. Mahmut'un ayrıca Avrupa'da 2 gümüş, 1 bronz madalyası da bulunuyor.

GAMZE ÖZCAN'DAN ALTIN MADALYA

K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, Avrupa'da 6'ncı kez altın madalya kazandı. Yarı finalde bir başka Türk sporcu Tuana Çelik'i yenen Gamze Özcan, finalde ise Fransa'dan Caverzan Sophie'y 2-0 yenerek şampiyon oldu.

MERYEM ÇAVDAR GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

52 kiloda mücadele eden milli sporcu Meryem Betül Çavdar, Gürcü Ana Aparidze'ye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. K44 kadınlar 52 kiloda milli sporcu, seribaşı olarak yarı finalden başladığı şampiyonada Gürcü Mariam Niniashvili'yi yenerek finale yükseldi. Çavdar finalde, Gürcü Ana Aparidze'ye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

TUANA ÇELİK'TEN BRONZ MADALYA

Milli para sporcu Tuana Çelik, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Tuana, K44 kadınlar 57 kiloda çeyrek finalde İrlanda'dan Keira Forsythe'yi yendi. Yarı finalde bir diğer milli sporcu Gamze Özcan'a yenilen Tuana Çelik, şampiyonayı bronz alarak kapattı.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:54:23. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.