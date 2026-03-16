Türkiye Para Yüzme Takımı 10 Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Para Yüzme Takımı 10 Madalya Kazandı

16.03.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düzenlenen para yüzme yarışlarında Türkiye toplam 10 madalya ile başarı elde etti.

Milli para yüzücüler, İtalya'da düzenlenen dünya serisi yarışlarında açık yaş ve gençler kategorilerinde toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lignano Sabbiadoro kentinde gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi sona erdi.

Organizasyonun son gününde açık yaş kadınlar 50 metre kelebek finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 44.06'lık derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Açık yaş erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden milli sporcu Baran Doruk Şimşek ise 36.54'lük derecesiyle genç erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, açık yaş milli takımıyla 4 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Genç milli takım ise yarışları 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

Milli takım, ülkeler sıralamasında açık yaş kategorisinde ikinci, gençler kategorisinde ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 01:03:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.