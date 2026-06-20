Türkiye, Paraguay'a İlk Yarıda 1-0 Yenik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Paraguay'a İlk Yarıda 1-0 Yenik

20.06.2026 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım, Paraguay karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Gol: Dk. 2 Galarza (Paraguay)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Almiron (Paraguay)

Sarı kartlar: Dk. 4 Galarza (Paraguay)

SAN A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-1.

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İlk 45 dakika Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Paraguay, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Paraguay'a İlk Yarıda 1-0 Yenik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk’üm Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik Kanada ceza sahasına 97 kez girdi Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Milyonların beklediği gün geldi çattı YKS yarın başlıyor Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

08:18
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
07:01
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
06:48
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 08:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Paraguay'a İlk Yarıda 1-0 Yenik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.