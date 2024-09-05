Türkiye Para Okçulukta Yarı Finale Yükseldi: Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, çeyrek finale çıktı.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakaları başladı.
Sadık Savaş- Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, son 16 turunda Ukrayna'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Türkiye, yarı finalde TSİ 16.40'ta İran'la karşılaşacak.
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