A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve VNL'deki 7. galibiyetini aldı.
Salon: Asue
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)
Türkiye: Elif, Yaprak, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead Jack, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Hande, Eylül, Berka, Defne)
Polonya: Lampkowska, Obiala, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak, Szczyglowska (L) (Szczurowska, Lysiak, Grabka, Damaske, Jurczyk)
Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19
Süre: 114 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Türkiye Polonya'yı Mağlup Etti - Son Dakika
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