Türkiye şampiyonlukları bulunan kick boksçu Ferit, gözünü dünya şampiyonasına dikti Açıklaması

Genç milli kick boksçu Ferit Özdemir, ikinci kez yarışacağı dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Osmaniye'de milli takım antrenörü Kenan Karık gözetiminde çalışan sporcu, 15-24 Ekim'de İtalya'nın Jesolo-Lido kentinde yapılacak Kick Boks Dünya Büyükler Şampiyonası'na yoğun antrenman temposu ile hazırlanıyor.

Bugüne kadar minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 15 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ferit Özdemir, 2018'de İtalya'da Dünya Gençler Şampiyonası ve 2019'da Macaristan'da Avrupa Gençler Şampiyonasında milli formayı giydi.

İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında 63 kiloda ringe çıkacak sporcu, şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Milli kick boksçu Ferit Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez dünya şampiyonasında milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak istediğini ifade eden Özdemir, "2018'de de ilk defa gençlerde dünya şampiyonasında yine İtalya'da milli takım formasını giymiştim. Yine aynı ülkede dünya şampiyonasında milli formayı giymek nasip olacak. İlk gittiğimizde iyi bir sonuçta dönemedim. Fakat bu sefer çok iddialıyım. Sıkı çalıştık ve inşallah sonucunu da almak istiyoruz. Küçüklüğümden bu yana hayalim olan Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum. Bu anlamda elimden geleni yapıyorum ve yoğun bir şekilde çalışıyorum." diye konuştu.

Salgın sürecinde evde, odasını spor salonu gibi kullandığını dile getiren milli sporcu, "Uzun süredir maçlar yapılmıyor, hepsi pandemi sebebiyle ertelendi. O yüzden hem heyecan var hem de bizim gibi herkesin bir maç eksiği var. Pandeminin belli bir kısmında evden çıkmadık. Kendi odamda gece yarılarına kadar antrenman yaptım. Bu süreci de olabildiğince iyi değerlendirmeye çalıştım ve hiç bir zaman sporu bırakmadım. Salonlara geri döndüğümüzde de Kenan hocamla işi daha sıkı tutarak Dünya şampiyonasına hazırlandım. Şimdi hamdolsun formumdayım. Şampiyonluktan başka bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

Milli Takım antrenörü Kenan Karık, 15 Türkiye şampiyonluğu buluna Ferit'in bu başarılarını dünya şampiyonluğu ile taçlandıracağına inandığını söyledi.

Ferit'in pandemi sürecini iyi değerlendirdiğini aktaran Karık, "Sporcu her yönüyle başarılı ve iyi bir sporcu. Küçük yaşlarda başladığı kick boksta 15 şampiyonluğu var. Pandemi döneminde tam olarak çalıştık diyemeyiz. Fakat bireysel çabası ve gayretiyle bu dönemi çok iyi değerlendi. Dağları, taşları antrenman alanı olarak kullandı. Spor salonu açıldıktan sonra da çalışmalara hız verdik. Dünya şampiyonasına daha önce birlikte gitmiştik. Yine İtalya'ya da birlikte gideceğiz. İnşallah Ferit bize dünya derecesi getirecek." şeklinde konuştu.