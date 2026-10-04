Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında yaşamını yitirdi

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Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül başsağlığı mesajı yayımladı; Turp'un cenazesi yarın Bursa Yıldırım'daki Mevlana Camisi'nden kaldırılacak.

Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akgül, mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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