Türkiye şampiyonu iki bocce sporcusu İtalya'da Avrupa zirvesini hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu iki bocce sporcusu İtalya'da Avrupa zirvesini hedefliyor

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Türkiye şampiyonu iki bocce sporcusu İtalya\'da Avrupa zirvesini hedefliyor
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Boccede genç kadınlar çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Bingöllü Zilan Atilla ve Elif Aday, 21-27 Eylül'de İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Eda Sayak, kısıtlı imkanlara rağmen çalışan sporcularının ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyor.

Boccede genç kadınlar çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Bingöllü Zilan Atilla ve Elif Aday, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkmayı hedefliyor.

Bocceye Eda Sayak sayesinde başlayan 15 yaşındaki Zilan Atilla ve Elif Aday, kısıtlı imkanlarla kendilerini geliştirerek milli takım seçmelerine kadar yükseldi.

Ankara'da 8-10 Ağustos'ta düzenlenen seçmelerde başarılı olan iki sporcu, gösterdikleri performansla milli takım kadrosuna seçildi.

Atilla ve Aday, genç kadınlar çiftler kategorisinde, Atilla ayrıca altın nokta kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İki sporcu, 21-27 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"Hedefime ulaşmanın gururunu yaşıyorum"

Zilan Atilla, AA muhabirine, 9 yaşında başladığı bu sporda çok çalıştığını ve kendisini geliştirdiğini söyledi.

Verdikleri emeğin karşılığını alarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştıklarını dile getiren Atilla, şöyle konuştu:

"Şimdi de hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek. Dört yıl önce Anadolu Ajansı'na Eda Hocamız dünya şampiyonu olduktan sonra bir röportaj vermiştim. O zaman dünya şampiyonu olmak istediğimi, milli takım düzeyine gelmek istediğimi söylemiştim. Şu an hedefime ulaşmanın gururunu yaşıyorum. Dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştım. Eda Hoca da altın nokta kategorisinde dünya şampiyonu olmuştu. Ben de şu an Avrupa seçmesine altın nokta kategorisinde de yarışmaya gidiyorum. Çok gurur verici. Bugünlerin hayalini kuruyordum ve hepsini gerçekleştirdim. Şimdi o hedefleri gerçekleştirdikten sonra daha büyük hedeflerim oldu. İnşallah bir gün tekrar bu kamera karşısında onları da dile getireceğim."

"Bayrağımızı hocamızın ardından dalgalandırmak istiyorum"

Elif Aday da Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilmenin uzun süren çalışmalarının karşılığı olduğunu belirtti.

Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Aday, "Orada hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak, ilimizi, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek, bayrağımızı hocamızın ardından tekrar dalgalandırmak. Yılların emeği, hocamızın desteği ve verdiğimiz onca mücadelenin sonunda bunu başardık. Spor bana bir aile, ardından gurur kattı. Onun sonrasında da milli takım formamızı üzerimde görmeyi, bunun gururunu yaşamayı sağladı. Bunun için antrenörüme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edecekler"

2022'de boccede dünya şampiyonu olan antrenör Eda Sayak da sporcularının elde ettiği başarılardan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sporcularına çok inandığını belirten Sayak, şunları aktardı:

"Ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edeceklerine, elimizin boş dönmeyeceğine inanıyorum çünkü gerçekten emek verdik. Kısıtlı imkanlara rağmen günde çifte antrenman yaparak yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun devamında dünya şampiyonasına da hak kazanacaklarını ve orada güzel bir şekilde ülkemizi temsil edip dünya şampiyonu olacaklarına inanıyorum. Biz bir aile gibiyiz. Sporcu-antrenör ilişkimiz yok. Abla-kardeş, anne-kız ilişkimiz var. Onları çok seviyorum."

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıTürkiyeİtalyaDünyaSporSon Dakika

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