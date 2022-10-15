Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

15.10.2022 20:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Emlakjet Spor KompleksiHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Erhan GürselBeşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 18, Orelik 16, Burak Can Yıldızlı, Mooney 14, McCormack 3, Coleman 15, Usher 11, Furkan Haltalı 4, Yağız AksuPınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 12, McCollum 15, Berkan Durmaz...

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Erhan Gürsel

Beşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 18, Orelik 16, Burak Can Yıldızlı, Mooney 14, McCormack 3, Coleman 15, Usher 11, Furkan Haltalı 4, Yağız Aksu

Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 12, McCollum 15, Berkan Durmaz 11, Kuzminskas 2, Astacio 19, Ali Efe Barış, Thomas Akyazılı 8, Dusan Cantekin 2, Vittorio Brown 17, Mert Celep 3, Kenan Sipahi 3

1. Periyot: 12-22

Devre: 21-45

3. Periyot: 46-73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Jaylon Marcus Brown'ın üçlükleri ve Berkan Durmaz'ın etkili oyunuyla konuk ekip Pınar Karşıyaka'nın 7 sayılık üstünlüğüyle geçildi: 14-7. İzmir ekibi, periyodun son bölümünde de rakibinin farkı kapatma çabasına izin vermedi ve ikinci periyoda 22-11 üstünlükle girdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde de özellikle Astacio'nun pota altında bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 7 dakika kala 16 sayılık bir fark yakaladı: 30-14. Berkan Durmaz, McCollum ve Vittorio Brown'ın sayılarıyla farkı 24 sayıya kadar çıkaran konuk ekip, devreyi 45-21 önde tamamladı.

Maçın üçüncü periyodun ilk bölümlerinde ev sahibi siyah-beyazlı ekip Orelik, Okben Ulubay ve Mooney'den bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı ancak konuk ekibin etkili oyunu, Vittorio Brown, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun sayılarıyla sürdü. Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 2 dakika kala 29 sayıyla oyundaki en büyük farkı yakaladı: 68-39. Üçüncü periyot, İzmir ekibinin 73-46 üstünlüğüyle bitti.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Okben Ulubay, Orelik, Usher ve Coleman'la uzak şutlarla etkili olmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet, ilk 4.5 dakikalık bölümde farkı 11 sayıya kadar düşürdü: 76-65. Siyah-beyazlılar, maç bitimine 2 dakika 6 saniye kala farkı 6 sayıya kadar indirmeyi başardı: 80-74. Ancak McCollum ve Astacio'nun sayılarıyla tekrar toparlanan konuk ekip, maçı 92-81'lik skorla kazanmasını bildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Berkan Durmaz, Marcus Brown, Okben Ulubay, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement