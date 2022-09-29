Selim Çınar, Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri olarak 10. sezonuna başlıyor Açıklaması - Son Dakika
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Selim Çınar, Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri olarak 10. sezonuna başlıyor Açıklaması

29.09.2022 11:20

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Selim Çınar, yeşil-kırmızılı ekipte genel menajer olarak 10. sezonuna start verecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Selim Çınar, yeşil-kırmızılı ekipte genel menajer olarak 10. sezonuna start verecek.

Selim Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır Pınar Karşıyaka'da çeşitli görevler üstlendiğini aktardı. Aradan geçen yıllara rağmen halen heyecanını koruduğunu dile getiren Çınar, "Her sezon kendi içinde ayrı heyecan. Yıllardır bu görevi yapsam da her sezon başlangıcında yeni takımla yeni hedefler peşinde ayrı bir heyecan yaşıyorum. 2013-2014 sezonundan bu yana genel menajerlik görevini sürdürüyorum. Yani bir taraftan baktığınızda kolay değil, öbür taraftan baktığınızda çok keyifli." diye konuştu.

"Zorlu bir sezon bekliyor"

Geçen hafta düzenledikleri geleneksel Pınar Cup'la hazırlık dönemini tamamladıklarını belirten Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da sezona başlayacağız. Büyük ölçüde yeni bir kadro oluşturduğumuz için hem onun heyecanı var hem de rakipleri düşününce bence zorlu bir sezon bizi bekliyor. Umarım hepimiz için iyi bir sezon olur."

Çınar, Basketbol Süper Ligi'nin zorlu bir lig olduğunu belirterek, "Baktığımızda yapısını değiştiren çok takım var. Kadro yapısı bakımından derinleşen çok takım var. Önceki senelere kıyasla bence daha çok sürprize açık ve daha zorlayıcı bir lig olacak." diye konuştu.

Bu sezon Türkiye'yi temsil edecekleri FIBA Şampiyonlar Ligi'nin hem takım kalitesinin hem de zorluk derecesini arttırdığını kaydeden Çınar, "Bu sezon da yine içinde olduğumuz grubu da değerlendirince dengeli bir grup var. Zor bir grup açıkçası." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Selim Çınar, Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri olarak 10. sezonuna başlıyor Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selim Çınar, Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri olarak 10. sezonuna başlıyor Açıklaması - Son Dakika
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