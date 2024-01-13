 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. OGM Ormanspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 97-79 mağlup etti. Bornova Belediyesi Karşıyaka, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 105-99 yendi. Finalspor ise Pizza Lazza Haremspor'u 73-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. Hafta Sonuçları
13.01.2024 - 20:33,
Abone Ol

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında 3 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

OGM Ormanspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 97-79

Bornova Belediyesi Karşıyaka- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 105-99

Finalspor-Pizza Lazza Haremspor: 73-72

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Sigorta, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika


21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim

Son Dakika
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 22:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement