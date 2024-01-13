Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. Hafta Sonuçları

21:52 •
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi•
21:11 • •
20:38 • •
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında 3 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 97-79
Bornova Belediyesi Karşıyaka- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 105-99
Finalspor-Pizza Lazza Haremspor: 73-72
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