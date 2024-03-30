Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nde 31. hafta tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Sigortam.net-Konyaspor: 90-64, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor: 82-85, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80, Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82, Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64, Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83

30.03.2024 22:17  Güncelleme: 22:20
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.net- Konyaspor: 90-64

OGM Ormanspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Esenler Erokspor: 82-85

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80

Gaziantep Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82

Pizza Lazza Haremspor- MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64

Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta tamamlandı - Son Dakika

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