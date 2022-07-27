TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği turnuva öncesi MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği bir arada

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin 55'incisini gerçekleştireceği turnuva için MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği yöneticileri ve teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.

TSYD Ankara Şubesi'nin 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de 55'incisi gerçekleştirilecek olan Türkiye Sporları Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası için MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği yöneticileri ve teknik direktörleri ile TSYD Ankara Şubesi Yönetimi bir araya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda iki takımın karşı karşıya geleceği müsabaka öncesi TSYD Ankara Şubesi yerleşkesinde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında dostluk rüzgarları eserken oynanacak olan karşılaşma için iki ekip de birbirlerine başarılar diledi.

"Kazasız, belasız ve centilmence bir müsabaka olmasını diliyoruz"

Ankara Eryaman Stadı'nda düzenlenecek olan müsabaka için kazasız, belasız ve centilmence bir maç ortamı dilediklerini ifade eden TSYD Ankara Şubesi Başkan Vekili Bülent Karadaş, "Bu yıl 55'incisi düzenlenecek olan TSYD Ankara Şubesi Futbol kupamızı MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacaktır. TRT'den naklen yayınlanacak bu müsabakamız. Sezon öncesinde takımlarımızın artık son hazırlık maçları ve kendilerini artık görme imkanı tanınacağı bir maç olacağını düşünüyoruz. Kazasız, belasız ve centilmence bir müsabaka olmasını diliyoruz. Kazanan Ankara futbolu olsun ve dostluk her zaman daim olsun istiyoruz" dedi.

"Güzel bir atmosferde güzel bir şekilde neticelendireceğiz"

TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen turnuvada hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde onlarca kez mücadele ettiğini belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Ankara için özellikle dönemsel olarak medya için de Ankara basını için de önemli. Bunu oynamaktan zevkte alıyoruz zaten. Sonuçlar ne olursa olsun iki kulübün de her ne kadar doğal olarak sahada rekabetçi de olsa benim tabirimle mahallenin iki çocuğu gibidir. Onun için bu anlamda bizim için de önemli. Ankaragücü ile bir hazırlık maçı gibi oymayacağız. Herkes adına güzel olur. İnşallah güzel bir atmosferde güzel bir şekilde neticelendireceğiz. Hocama da başarıla diliyorum önümüzdeki yıl için" diye konuştu.

"Ankara'da ikinci defa aynı protokolde aynı hocaların oturması biraz zor"

Bu sene 55'incisi düzenlenecek olan turnuvanın tarihi bir misyon taşıdığının altını çizen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Şöyle bir güzelliği var; geçen senede burada yine protokolde Metin hocamla beraber oturuyorduk. Ankara'da ikinci defa aynı protokolde aynı hocaların oturması biraz zor. Dolayısıyla ikinci defa aynı şekilde oturmuş olmamız hem benim adıma hem hocamız adına mutluluk verici. Bu tarihi kupayı bu sene yine MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği sahada mücadele ederek temsil edecek. Amacımız centilmence geçecek, hak edenin kazandığı bir maç olsun. Burada Metin hocama başarılar diliyorum, yeni sezonda her şey gönlünce olsun" ifadelerini kullandı.

Ortak basın toplantısının ardından bir gazetecinin transfer hareketliliği hakkındaki sorusuna cevap veren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, bir orta saha ve bir stoper mevkiine transfer gerçekleştirerek transfer sezonunu noktalayacaklarını belirtti.

Toplantının ardından iki ekip yöneticileri ve teknik direktörleri kupayla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. - ANKARA