Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe\'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenleniyor. Kartepe'deki Motocross Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları yapıldı. 42 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek. Kartepe etabı, şampiyonların belirleneceği önemli bir yarış olarak dikkat çekiyor.

31.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında 42 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın koşulacak final yarışlarıyla sona erecek.

"Sporcular en önemli puanlarını alacak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, AA muhabirine, Kartepe etabının şampiyonların hemen hemen belirleneceği bir yarış olduğunu, sporcuların en önemli puanlarını bu etaptan alacağını söyledi.

Kartepe'deki pistin, Türkiye'nin en iyi süper enduro parkurlarından biri olduğunu dile getiren Kolay, "Dünya standartlarına uygun bir parkur. Kartepe sert bir parkura sahip ama oyuncular için çok keyifli." dedi.

Kolay, Kartepe'nin süper enduroda en fazla sporcunun katılım sağladığı etap olduğunu vurgulayarak, "Çok çetin bir mücadele olacak. Bu mücadeleyi izlemeleri için yarış severleri Motocross Park Kartepe'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

kocaeli, Kartepe, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe'de başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement