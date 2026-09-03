Türkiye, Taranto 2026'da 111 madalyayla ikinci oldu - Son Dakika
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Türkiye, Taranto 2026'da 111 madalyayla ikinci oldu

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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye, 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları (Taranto 2026) kapanış töreniyle tamamlandı.

Erasmo Iacovone Stadı'ndaki törenle 14 gün süren organizasyon sona erdi.

Türkiye, Taranto 2026'yı, 41'i altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz toplam 111 madalyayla ikinci bitirdi.

Ev sahibi İtalya 74 altın, 78 gümüş ve 72 bronz toplam 224 madalyayla birinci, Yunanistan ise 26 altın, 26 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 71 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Kapanış töreninde Türk bayrağını halterci Cansel Özkan ile artistik cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

Milli sporcular 2. en yüksek madalya sayısına ulaştı

Taranto 2026, Türkiye'nin Mersin 2013'ten sonra Akdeniz Oyunları'nda 2. en fazla madalya aldığı organizasyon oldu.

Oyunlardaki en büyük başarıyı, İzmir'den (1971) sonra ikinci kez Türkiye'nin ev sahibi olduğu Mersin'deki (2013) şampiyonada yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazanmıştı.

Türkiye, 2022'de Cezayir'in Oran şehrindeki şampiyonayı ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) yine İtalya'nın ardından ikinci tamamlamıştı.

İtalya'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda 41 şampiyonluk elde eden Türkiye, altın madalya bakımından Mersin 2013 (47) ve Oran 2022'den (45) sonra 3. en yüksek sayıya ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Taranto 2026'da 111 madalyayla ikinci oldu - Son Dakika

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