Türkiye Tekvando Şampiyonası Ankara'da

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, 8-12 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyona erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.
Öte yandan, aynı salonda 15-19 Ocak tarihlerinde Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın da yapılması planlanıyor.
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