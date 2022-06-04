Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler - Son Dakika
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler

04.06.2022 17:43

- Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde düzenlenen ve 25 sporcunun katıldığı Türkiye Tırmanma Şampiyonasında arabalar sokaklarda boy gösterdi.

- Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler

KOCAELİ - Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde düzenlenen ve 25 sporcunun katıldığı Türkiye Tırmanma Şampiyonasında arabalar sokaklarda boy gösterdi.

12 senedir Kartepe Belediyesi ile KOSDER (Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü) işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED'in (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) desteğiyle düzenlenen AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonasının Kartepe 2. ayağı başladı. Bugün sporcular araçlarıyla antrenman yaparak Maşukiye sokaklarında dolaştı. Yarın ise Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii'nde yapılacak olan yarışmada 25 sporcu hünerlerini sergileyecek.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler

YORUMLAR
500
Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe'de başlıyor Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe'de başlıyor
Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler - Son Dakika

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