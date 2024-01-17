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Türkiye Triatlon Federasyonu Paris 2024'te yer alacak - Son Dakika
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Türkiye Triatlon Federasyonu Paris 2024'te yer alacak

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacaklarını ve Los Angeles 2028'de derece hedeflediklerini açıkladı. Yalçınkaya, triatlon sporunun Türkiye'de gelişmesi için planlı çalışmalar yaptıklarını ve gelecek yıllarda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Ayrıca, ailelerin sporcu yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Yalçınkaya, çocuklara eğlendirici eğitimler vererek triatlona erişilebilirlik sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Paris 2024\'te yer alacak
17.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 12:00
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, planlı bir çalışma sonucu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacaklarını ama Los Angeles 2028'de derece hedeflediklerini söyledi.

Bayram Yalçınkaya, konuk olduğu AA Spor Sohbetleri'nde yeni yıl ve gelecek hedeflerini anlattı.

Kadınlarda Sinem Xisca Tous Servera'nın Paris 2024 kotası alacağına kesin gözüyle baktıklarını anlatan Yalçınkaya, "Para triatlonda da Uğurcan Özer Paris'te olacaktır. Sakatlık ya da başka olağanüstü bir durum olmazsa tarihimizde ilk kez olimpiyatta olacağız. 2024 Paris'e katılmak başarı ama 2028 Los Angeles'a katılmak değil, alacağımız derece başarıyı belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Michael Phelps'i örnek gösterdi

Yalçınkaya, en fazla olimpiyat madalyası kazanmış ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'in antrenmanlarını yerinde izlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Phelps pazartesi günleri dinleniyor ama antrenörüne bunu soruyor. Farklı olmak istediği için pazartesi de çalışarak rakiplerinin önüne geçmek istiyor. Hastalığı dahil bir gün bile antrenman kaçırmadı. Süreklilik, doğru planlı çalışma olmazsa olmazdır. Uzun vadeli planlar yapmak hayatın her noktasında önemlidir. Doğru çalışma yeteneğin önüne geçebilir. Yeteneksiz bir alanımız yok. Spor kültürümüz tam oluşmadı. Burada aile de çok önemli. Aile, sporcu ve antrenör-kulüp çok önemli üç sacayağı. Üçünden biri aksarsa iyi bir sporcunun çıkmasına engel olur. Çok korumacı bir aile yapısına sahibiz."

Ailelerin, sporcu yetiştirilmesinde çok önemli olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, şu örneği verdi:

"Çocuğumuz düşünce kendisinin kalkmasına izin vermiyoruz. ABD'de küçük bir kız saçı ıslak çıktı. Babası kızına 'Eğer gidip kurulamazsan hasta olursun ve antrenmanlara gelemezsin. Bunun sorumluluğunu alıyor musun?' dedi. Biz de olsa anne ya da baba çantadan saç kurutma makinasını çıkarıp çocuğunun saçını kuruturdu. Bazıları da antrenörlere kızardı neden çocuğun saçı ıslak diye. Biz maalesef bu noktada biraz aşırı korumacıyız, bu da çocukların özgürlüğünü kısıtlıyor."

"2024 dolu dolu bir yıl olacak"

Bayram Yalçınkaya, Gelibolu ve İstanbul organizasyonlarının Türk triatlonu için marka değeri taşıdığını dile getirdi.

Yalçınkaya, Gelibolu ve İstanbul'daki yarışların kendileri için çok önemli olduğunu, 2025'te Asya ve Avrupa şampiyonalarını birlikte İstanbul'da yapacaklarını hatırlatarak, "Gelibolu için de 6 ülkeden kayıtlar oldu. Orada savaşmış ülkelerin sporcularını da dahil edeceğiz. Gelibolu'nun, organizasyon anlamında ciddi bir marka değeri olacaktır. 2025 yılında Türkiye'de ilk kez uzun mesafe triatlon yapmayı planlıyoruz. Bu sene 2 Haziran'da yapacağız Gelibolu'yu. İstanbul'da ise bu yıl iki gün sürecek organizasyonumuz. Bu yıl Asya ve Avrupa şampiyonasının provasını yapacağız. Kayıtları 1,5 ay sonra açacağız, Gelibolu'nun devam ediyor. Balıkesir'de yine Avrupa Şampiyonası yapmayı planlıyoruz. Burada da yılın organizasyonu ödülünü alabileceğimizi düşünüyorum. Alanya'da yine geleneksel organizasyonumuz yapılacak. Para triatlon dünya kupasını da nisan ayının sonunda Yenişehir'de yapacağız. Ülkemizde yapacağımız ulusal ve uluslararası büyük organizasyonlarla 2024 bizim için dolu dolu bir yıl olacak. İstanbul'u da 2025'ten sonra orta mesafeye getirerek uluslararası anlamda büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Triatlonun sabır gerektiren bir branş olduğunu da anlatan Yalçınkaya, "Zamana ihtiyacımız var ama camia olarak çok hızlı da büyüyoruz. Bizim branşımızda sabra ihtiyaç var. Bakanlığımızla yeni bir tesis ve federasyon binası üzerine çalışıyoruz. İspanya'daki olimpik projemizi Türkiye'ye alarak daha fazla sporcuyu bu işin içine katmayı planlıyoruz. Teknolojik olarak da kendimizi geliştiriyoruz. Camiamıza layık olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocuklara eğlendirici eğitimler

2023 yılının şubat ayındaki depremler nedeniyle çok zor geçtiğini ve federasyonlarının da çok etkilendiğini belirten Yalçınkaya, buna karşın organizasyon anlamında başarılı bir yıl geçirdiklerini vurguladı.

Triatlon denince insanların aklına ağır bir spor geldiğini anlatan Yalçınkaya,"Biz çocuk kategorisinde eğlendirici eğitimler veriyoruz. Triatlon, 5 olimpik branşın doğrudan temelini oluşturuyor. Triatlonu çocuklar için temel branş olarak görüyoruz. Erişebilir olmaya çok önem veriyoruz. Ülkemizde yaptığımız uluslararası organizasyonlarda bize büyük bir katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Bölgesel liglerin kendilerine büyük bir fayda sağladığını anlatan Yalçınkaya, çocukların sporu sevmeleri adına çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve pozitif sonuçlar elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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