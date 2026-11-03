Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu yapıldı

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Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu yapıldı
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Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Olağan mali genel kurulda, 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, oylanarak ibra edildi, 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler ile faaliyet programları görüşüldü.

Genel kurulda konuşan federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na hem erkeklerde hem de kadınlarda kota almayı hedeflediklerini belirterek, "Avrupa Oyunları'nda ilk kez direkt kota verilecek. Tarihimizde ilk kez hem erkeklerde hem de kadınlarda önümüzdeki yıl ülkemizde, İstanbul'da yapılacak Avrupa Oyunları'nda kota almayı hedefliyoruz." dedi.

Yalçınkaya, yeni tesisler yapmayı da hedeflediklerini aktararak, "Genel kurulumuzu yeni tesisimizde yapmayı istiyoruz. Atletizm pisti, havuz, kapalı atletizm sahası, triatlon antrenmanlarına uygun salonlar ve fitness salonlarının bulunacağı tesiste hibrit yarışlar da düzenlemek istiyoruz. Federasyon ofisimizi de taşıyacağımız komplekste 60-70 sporcunun konaklayabileceği bir alan, restoran, sporcu kafesi, bisiklet tamir merkezi ve spor mağazaları yer alacak. İmza aşamasının tamamlanması halinde 3-4 ay içinde temelini atmayı, 2028'in ilk veya ikinci çeyreğinde de tesisi tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayram Yalçınkaya, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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