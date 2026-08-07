Türkiye U17 Voleybolda Finale Yükseldi

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda grup aşamasını 2'de 2 yaparak geçen ay-yıldızlılar, yarı finali de kazanarak namağlup finalist oldu.

Milliler, yarın TSİ 20.00'de oynanacak finalde, Romanya-Bulgaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye yenildi

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadeleyi 25-12, 25-18 ve 25-17'lik setlerle kaybetti.

Grupta birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, 3. maçında yarın TSİ 21.00'de Mısır ile karşılaşacak.