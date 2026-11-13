Türkiye U21, play-off turunda Çekya'ya Kacor'un 49. dakikadaki golüyle 1-0 yenildi - Son Dakika
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Türkiye U21, play-off turunda Çekya'ya Kacor'un 49. dakikadaki golüyle 1-0 yenildi

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Türkiye U21, play-off turunda Çekya\'ya Kacor\'un 49. dakikadaki golüyle 1-0 yenildi
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Türkiye U21, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya'ya 1-0 yenildi. Rakibin tek golü 49. dakikada Kacor'dan gelirken Türkiye sahadan yenilgiyle ayrıldı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Türkiye, Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

Türkiye: Deniz Ertaş, Deniz Ofli (Yasin Özcan dk. 66), Yusuf Akçiçek, Hamza Güreler, Ayberk Karapo, İsak Vural (Arda Çolak dk. 86), Baran Ali Gezek, İzzet Çelik (Emirhan Acar dk. 66), Emirhan İlkhan, Ali Habeşoğlu, Arda Usluoğlu (Barış Kalaycı dk. 86)

Yedekler: Yiğit Efe Demir, Yunus Emre Konak, Kerem Matışlı, Emir Ortakaya, Emirhan Boz

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Çekya: Koutny, Labik, Micek, Konecny, Lissah (Sloncik dk. 60), Kacor (Planka dk. 81), Buzek, Jelinek, Masek (Sloncik dk. 81), Skrkon (Mikulenka dk. 81), Sin (Pech dk. 71)

Yedekler: Zitny, Boledovi, Sochurek, Dvorak

Teknik Direktör: Michal Bilek

Gol: Kacor (dk. 49) (Çekya)

Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Deniz Ertaş, İsak Vural, Ayberk (Türkyie), Buzek (Çekya)

Kaynak: İHA
Çek CumhuriyetiTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye U21, play-off turunda Çekya'ya Kacor'un 49. dakikadaki golüyle 1-0 yenildi - Son Dakika
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