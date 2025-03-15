Türkiye U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türkiye U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda şampiyon, serbestte ikinci, grekoromende üçüncü oldu.

15.03.2025 15:17
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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken, serbest stilde ikinci, grekoromende de üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde 8- 14 Mart tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı. Üç kategorinin tamamında kürsüde yer alan milliler, 4 altın, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Kadınlarda Avrupa şampiyonluğu

U23 Kadın Güreş Milli Takımı tarihte ilk kez aynı anda 3 altın madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Milliler, turnuvada 3 altın ve 3 bronz madalya kazanarak 148 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Tuba Demir (55 kg), Nesrin Baş (68 kg) ve Elmira Yasin (76 kg) altın madalya; Ebru Dağbaşı (59 kg), Selvi İlyasoğlu (62 kg) ve Hatice Nur Sarı (72 kg) bronz madalya kazandı.

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla toplamda 6 madalya kazandı ve topladığı 117 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Abdullah Toprak (65 kg) gümüş madalya; Bekir Keser (57 kg), Tolga Özbek (61 kg), Umut Erdoğan (70 kg), Metehan Yaprak (79 kg) ve Resul Güne (97 kg) bronz madalyanın sahibi oldu.

U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa 3.'sü

U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, 1'i altın, 3'ü de bronz olmak üzere toplam 4 madalya elde etti. Ay-yıldızlılar 98 puan toplayarak Avrupa üçüncüsü oldu. Alperen Berber (87 kg) altın madalyaya uzanırken, Mert İlbars (60 kg), Azat Sarıyar (67 kg) ve Cemal Yusuf Bakır (130 kg) ise bronz madalya kazandı.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım sıralamaları şu şekilde oldu:

Kadınlar

1. Türkiye - 148 Puan

2. Ukrayna - 127 Puan

3. Polonya - 93 Puan

Serbest stil

1. Azerbaycan - 169 Puan

2. Türkiye - 117 Puan

3. Ukrayna - 104 Puan

Grekoromen

1. Gürcistan - 133 Puan

2. Ukrayna - 99 Puan

3. Türkiye - 98 Puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Kadın, Spor, Son Dakika

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