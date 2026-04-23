Türkiye, Uber Kupası'na İlk Kez Katılıyor

A Milli Kadın Badminton Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı Uber Kupası, yarın Danimarka'da başlayacak.

İlki 1957'de yapılan kadın badmintonunun milli takım düzeyindeki en önemli organizasyonu, 16 takımın katılımıyla 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 31. kez düzenlenecek.

Horsens kentinin ev sahipliği yapacağı turnuvada Türkiye'yi; Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Zehra Erdem, Yasemen Bektaş, İkra Elif Özyiğit ve Sinem Yıldız'dan kurulu takım temsil edecek.

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez Uber Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, B Grubu'nda Japonya, Malezya ve Güney Afrika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Nisan'da Malezya, 26 Nisan'da Japonya ve 27 Nisan'da Güney Afrika'nın karşısına çıkacak.

Dörderli 4 gruptaki maçlar sonunda ilk 2'de yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.