Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi

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UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmandaki Belçika maçını 3-0 kaybetti. B Ligi 4. Grup'ta ise eski Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı karşılaşmada Bosna-Hersek, İsveç ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 10 maçla devam etti.

Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı karşılaşmada, İsveç ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Belçika-Türkiye: 3-0

Fransa-İtalya: 1-1

B Ligi:

2. Grup:

Macaristan-Gürcistan: 1-0

Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3

4.Grup:

Polonya-Romanya: 6-0

Bosna-Hersek-İsveç: 1-1

C Ligi:

2. Grup:

Letonya-Karadağ: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0

3. Grup:

Kazakistan-Moldova: 1-2

Faroe Adaları-Slovakya: 1-1

Kaynak: AA
Uluslar LigiEdin DzekoBelçikaTürkiyeFutbolİsveçSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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