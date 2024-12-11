Türkiye Uluslararası Otomobil Yarışları İçin Görüşmelerde Bulundu

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek uluslararası otomobil sporları yarışlarıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmelerde bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'inde Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Bakan Bak ile Bakan Ersoy'un da yer aldığı ve Türkiye'de gerçekleşecek uluslararası yarışlar için görüş alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.