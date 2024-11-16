Türkiye ve Galler 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Türkiye ve Galler 0-0 Berabere Kaldı

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynadığı karşılaşmayı 0-0 berabere tamamladı. Maçta Türkiye'nin penaltı atışı da başarısız oldu.

16.11.2024 22:08
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STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso

TÜRKİYE: Mert Günok- Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Zeki Çelik), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Arda Güler (Dk. 86 Kaan Ayhan), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Enes Ünal)

GALLER: Darlow - Williams, Davies, Roberts, Rodon, Thomas (Dk. 72 Cullen), James (Dk. 72 Brooks), Seheehan, Wilson, Harris (Dk. 46 Daniel James), Johnson (Dk. 90 Koumas)

SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakçı (Türkiye) - Johnson, Rodon (Galler)

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı.

6'ncı dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in şutunu kaleci Darlow kurtardı.

14'üncü dakikada Türkiye'nin kullandığı korner atışında Galler savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışındaki Kerem Aktürkoğlu kazandı. Kerem'in şutunda top üstten auta gitti.

32'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunu kaleci Darlow çeldi.

45+5'inci dakikada Harris'in pasında topla buluşan Wilson'un ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Ardından Türkiye savunması topu uzaklaştırdı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51'inci dakika Galler savunmasının hatalı pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu yandan auta gitti.

77'nci dakikada sağ kanattaki Zeki Çelik'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.

87'nci dakika Türkiye penaltı kazandı. Yunus Akgün, ceza sahası içinde Williams'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Juan Martinez Munuera penaltı noktasını gösterdi.

89'uncu dakika Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltı direğe çarparak auta gitti.

İki takımın mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Galler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye ve Galler 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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