Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap Karabük\'te başladı

Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap mücadeleleri Karabük'te başladı.

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda iki grupta oynanan müsabakalarda, 10 takımdan yaklaşık 160 sporcu, yönetici ve teknik heyet yer alıyor.

Salon, geçtiğimiz ay da Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmış ve A Grubu'nda Osmaniye Gençlik, B Grubu'nda ise Bolu Gerede Spor Kulübü grubunu lider tamamlamıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Lig İşleri Görevlisi Arda Aldemir, Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap mücadelelerinin 3 gün boyunca devam edeceğini belirterek, "10 takımdan yaklaşık 160 sporcu katıldı. Karabük'teki 1. etap mücadelelerinin ardından 2. etap ve final etaplarını ise Osmaniye ilinde yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Aldemir, Karabük'ün organizasyonlara ev sahipliği konusunda ise, "Karabük'ün ev sahipliği oldukça güzel. Bizim açımızdan da çok güzel oluyor. Hem İşitme Engelliler maçlarını hem de Oturarak Voleybol 1. Lig maçlarını burada yapmıştık. Ev sahipliği ve misafirperverlikten oldukça memnunuz" açıklamalarında bulundu. - KARABÜK